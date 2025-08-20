صحافت میں فوٹو گرافی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا:محمد فاروق
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)سابق صدورفوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن محمد فاروق،عبدالخالق،محمد طارق بزمی،سابق جنرل سیکرٹری مرزا محمد اکرم بیگ،ذوالفقار زمان،سابق سینئر نائب صدر جواد یوسف،رضوان جٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔
شعبہ صحافت میں فوٹو گرافی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، ورلڈ فوٹو گرافی ڈے بین الاقوامی سطح پر ہرسال 19 اگست کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد فوٹوگرافی کے فن کو آگے بڑھانا اور دنیا کے دلفریب اور حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ،فائن آرٹس کا ایک شعبہ فوٹو گرافی ہے جو زندگی کے ہر لمحے کی عکاسی کرتا ہے ، یہ آرٹ فن مصوری سے شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیمرے کی شکل اختیار کر گیا ، ان خیالات کا اظہارانہوں نے ورلڈ فوٹو گرافی ڈے کے موقع پر بیان میں کیا۔