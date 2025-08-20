صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حویلی لکھا:گندم کی گولیاں غیر قانونی فروخت کرنے والا گرفتار

  • گوجرانوالہ
حویلی لکھا (نامہ نگار ) شہر میں گندم کی گولیوں کی غیر قانونی فروخت کے خلاف سپیشل برانچ حویلی لکھا نے محکمہ زراعت کے افسران کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کی ۔

 کارروائی کے دوران گندم کی گولیوں کی خرید و فروخت میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔یاد رہے کہ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب گزشتہ ایک ماہ میں انہی گولیوں کے استعمال سے مبینہ طور پر 6 اموات ہو چکی ہیں ۔ مقامی حکام نے ان گولیوں کی فروخت پر سختی سے پابندی عائد کر رکھی ہے تاکہ اس طرح کے المناک واقعات کو روکا جا سکے ۔

 

