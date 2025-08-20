صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :رشتہ توڑ نے پر لڑکی کے بھائیوں کا گھر پر دھاوا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )لڑائی جھگڑے کے واقعات میں3خواتین سمیت 6 افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔ گھریلو ناچاقی پر درویش پورہ کی فردوس پر اُسکے شوہر ٹبہ محمد نگر کے طیب نے بدترین تشدد کرکے دانت توڑ ڈالے ۔

 میانوالی کے جاوید کی بہن کا رشتہ موضع نولانوالی کے عمران سے ہوا جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا۔گزشتہ روز اسی بناپر لڑکی کے بھائیوں جاوید،اکرم،لقمان اور بہنوں ثمینہ وغیرہ نے گھر میں گھس کر عمران اُسکے بھائیوں خالد رسول،طارق،بہن اور والد کو ڈنڈوں کے وار کرکے شدید زخمی کردیا۔صدر پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

 

