چوری کا مقدمہ درج کروانے پر ملزموں کی مدعی کو دھمکیاں
گگومنڈی(نامہ نگار)چوری کامقدمہ درج کیوں کروایا،مدعی کوقتل کی دھمکیاں، نواحی بستی محمدپورہ کے رہائشی محمدوقاص کے گھر سے غلام رسول قصائی اورحسنین سیال وغیرہ پانچ ملزموں کے۔۔۔
خلاف طلائی زیورات اورہزاروں روپے نقدی چوری کے الزام میں مقدمہ درج کروایا گیا ۔گزشتہ روزگگومنڈی کے رہائشی محمداقبال گجرنے مدعی مقدمہ محمدوقاص کوفون کیاکہ مقدمہ واپس لے لواگرمقدمہ کی پیروی کی توتمہیں قتل کردوں گا۔محمدوقاص کی درخواست پرپولیس نے محمداقبال گجرکے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔