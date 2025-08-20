صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کا مقدمہ درج کروانے پر ملزموں کی مدعی کو دھمکیاں

  • گوجرانوالہ
چوری کا مقدمہ درج کروانے پر ملزموں کی مدعی کو دھمکیاں

گگومنڈی(نامہ نگار)چوری کامقدمہ درج کیوں کروایا،مدعی کوقتل کی دھمکیاں، نواحی بستی محمدپورہ کے رہائشی محمدوقاص کے گھر سے غلام رسول قصائی اورحسنین سیال وغیرہ پانچ ملزموں کے۔۔۔

 خلاف طلائی زیورات اورہزاروں روپے نقدی چوری کے الزام میں مقدمہ درج کروایا گیا ۔گزشتہ روزگگومنڈی کے رہائشی محمداقبال گجرنے مدعی مقدمہ محمدوقاص کوفون کیاکہ مقدمہ واپس لے لواگرمقدمہ کی پیروی کی توتمہیں قتل کردوں گا۔محمدوقاص کی درخواست پرپولیس نے محمداقبال گجرکے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر