علاج میں کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی:نواز چوہان
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ممبر صوبائی اسمبلی و مانیٹرنگ انچارج ڈی ایچ کیو ہسپتال نواز چوہان کا DHQٹیچنگ ہسپتال کا دورہ، فارمیسی، ایمرجنسی اور آئوٹ ڈور کے علاوہ وارڈز کا معائنہ کیا اور۔۔۔
مریضوں سے دستیاب سہولیات بارے دریافت کیا۔ دورہ کے موقع پر نواز چوہان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی وزیر اعلی مریم نواز کی اولین ترجیحات اور حکومت پنجاب کے گڈ گورننس انیشی ایٹو کا حصہ ہے ، کلینک آن وہیلز، موبائل ہسپتال اور ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت، تزین و آرائش سمیت متعدد پروجیکٹس اسی سلسلہ کی کڑی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی عملہ کی ذمہ داری ہے ، اس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی، دوروں کا مقصد عوامی شکایات کا ازالہ اور جن شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے ان کی نشاندہی کرنا ہے ۔ انہوں نے فارمیسی، ایمرجنسی اور وارڈز میں داخل مریضوں سے ملاقات کی اور علاج معالجہ کی سہولیات بارے دریافت کیا اور شکایات پر عملہ کو مریضوں کی دیکھ بھال بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز و عملہ نے انہیں ہسپتال سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا جس پر انہوں نے ان کی شکایات وزیراعلیٰ و سیکرٹری ہیلتھ تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔