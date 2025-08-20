کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت 3 افراد لٹ گئے
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت 3 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ گوجرانوالہ کے المشیع سے موضع ماڑی ٹھاکراں کے قریب دو ڈاکو 16 ہزارروپے ،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ، نیو غلہ منڈی کے عبداللہ سے ڈاکو 90 ہزارروپے چھین کر لے گیا۔
