صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:رشتہ سے انکار ،لڑکی کا لاکھوں کا جہیز جلا ڈالا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:رشتہ سے انکار ،لڑکی کا لاکھوں کا جہیز جلا ڈالا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) رشتہ نہ دینے کی رنجش پر ملزموں نے 10لاکھ روپے کا لڑکی کا جہیز جلا دیا ۔تھانہ اگوکی کے علاقہ جوڑیاں کلاں میں فاطمہ بی بی کے۔۔۔

 گھر گھس کو عثمان، حبیبہ، شکیلہ، آصف، عامر علی، گلفام، قیوم، مصباح، عدیل وغیرہ نے آگ لگادی جسکے باعث فاطمہ بی بی کی بیٹی کا10 لاکھ روپے کا جہیز جل کر خاکستر ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ فاطمہ بی بی سے ملزم اسکی بیٹی کا رشتہ مانگتے تھے اور رشتہ نہ دینے پر ملزموں نے اسکی بیٹی کا جہیز کا سامان جلا دیا۔پولیس نے خاتون کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر