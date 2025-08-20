سیالکوٹ:رشتہ سے انکار ،لڑکی کا لاکھوں کا جہیز جلا ڈالا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) رشتہ نہ دینے کی رنجش پر ملزموں نے 10لاکھ روپے کا لڑکی کا جہیز جلا دیا ۔تھانہ اگوکی کے علاقہ جوڑیاں کلاں میں فاطمہ بی بی کے۔۔۔
گھر گھس کو عثمان، حبیبہ، شکیلہ، آصف، عامر علی، گلفام، قیوم، مصباح، عدیل وغیرہ نے آگ لگادی جسکے باعث فاطمہ بی بی کی بیٹی کا10 لاکھ روپے کا جہیز جل کر خاکستر ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ فاطمہ بی بی سے ملزم اسکی بیٹی کا رشتہ مانگتے تھے اور رشتہ نہ دینے پر ملزموں نے اسکی بیٹی کا جہیز کا سامان جلا دیا۔پولیس نے خاتون کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔