تتلے عالی :مختلف وا قعات میں لاکھوں کا مال وزر چوری
تتلے عالی(نامہ نگار ) مختلف وا قعات میں لاکھوں کا مال وزر چوری ہوگیا۔پپلی گورائیہ میں زمیندار ساجد عنایت کے زرعی رقبہ سے 3 لاکھ روپے کا انورٹرچوری ہوگیا۔۔۔
بوپڑہ کلاں میں فاروق کی حویلی سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیتی دوعدد بکرے چوری ہو گئے ،کلیوالہ میں وقاص کی80ہزار روپے کی بھیڑ دو نامعلوم افراد کار میں ڈال کرلے گئے ،تنگ کلاں میں مدثر مغل کے گھر سے دو موبائل فون،پانچ ہزار روپے چوری ہو گئے ،تتلے عالی میں اسلم کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا،تتلے عالی میں شہباز کی حویلی سے ٹوکا،پیٹر انجن ودیگر سامان چوری ہوگیا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔