سیالکوٹ :ناقص پٹرول فروخت ، گاڑیاں برباد ہونے لگیں

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ میں ناقص پٹرول دھڑلے سے فروخت ہونے لگا جس کے باعث موٹرسائیکل اور گاڑیاں ناکارہ ہورہی ہیں۔ گاہکوں اور پمپ مالکان کے درمیان جھگڑے معمول بن گئے ۔

 سیالکو ٹ میں کئی پٹرول پمپوں پر ایرانی پٹرول فروخت کیا جارہاہے ملاوٹی پٹرول کی وجہ سے گاڑی مالکان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ گاڑیوں کے انجن ،کار بوریٹر اور دیگر آلات خراب ہورہے ہیں شکایت کرنے پر پٹرول پمپ مالک دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص او رغیر معیاری پٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ 

 

