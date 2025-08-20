صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن انتظامیہ ، پیرا فورس کا شیخو پورہ موڑ پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر ) کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے اور پیرا فورس نے شیخوپورہ موڑ روڈ پر قبضہ کرکے تجاوزات لگانے پر 2ہوٹل،2موٹر سائیکل شوروم، 2ورکشاپ، 2کھاد کی دکانیں سیل کر دیں ،150کے قریب تجاوزات کنند گان کو ازخود فوری تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دیدی ۔

