عملے کی غفلت ، لاری اڈا سمبڑیال پر تجاوزات دوبارہ قائم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )انکروچمنٹ عملے کی غفلت سے لاری اڈا سمبڑیال پر تجاوزات دوبارہ بڑھنے لگیں۔ ریلوے سٹیشن کے دونوں راستوں پر فروٹ و چکن پکوڑوں کی ریڑھیاں بدستور قائم ہیں۔۔۔
عوامی گزرگاہوں پر قبضوں نے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں شہریوں کو شکوک وشبہات میں مبتلا کر دیا ۔تفصیلات کے مطابق پچھلے دنوں انکروچمنٹ عملے نے انتہائی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاری اڈہ پر انکروچرز کے خلاف کارروائی کر کے انہیں اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا گلیاں بازار کشادہ ہو جانے سے کسٹمرز نے سکھ کا سانس لیا اور انتظامیہ کے اقدام کو سراہا ۔ عوامی رائے کے مطابق اب کسی ڈیل کے نتیجے میں انکروچمنٹس بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔خاص طو رپر ریلوے سٹیشن کی طرف جانے والے دونوں راستوں کے آگے ریڑھی بانوں نے قبضہ جما رکھا ہے جس سے کسٹمرز سمیت یونین کونسل دارالاسلام آبادی کی طرف آنے جانے والے رہائشی بھی مشکل کا شکار ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال سے فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات ختم کرنے ، ریڑھیاں ہٹانے سمیت غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔