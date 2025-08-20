صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بزمِ نعت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )بزمِ نعت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ ہفتہ جمخانہ ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت عبدالغنی تائب سیالوی نے کی۔

 محفل مشاعرہ کے میزبان سابق ضلع ناظم کرنل(ر) علی احمد اعوان تھے جبکہ مہمانِ خصوصی گوجرانولہ کے معروف شاعر و ادیب سید اعجاز حسین عاجز المعروف شاہ بابا تھے ۔ مشاعرہ میں نوید اقبال ، آفتاب احمد آفتاب ، ڈاکٹر مظہر الحق مظہر اور حافظ محمد ابوبکر ایڈووکیٹ سمیت مقامی شعرا نے بارگاہِ رسالت مآب ؐمیں عقیدت کے پھول نچھاور کئے ۔ 

 

