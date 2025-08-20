نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں ہونے والی نیشنل انٹر کلب انڈیپنڈنس بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ کا فائنل گوجرانوالہ اتحاد نے اسلام آباد کو شکست دے کر جیت لیا ، لاہور لائنز کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔
پاکستان بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے زیرِ اہتمام ایونٹ میں بوائز ٹیموں میں اسلام آباد ٹائیگرز، لاہور لائنز، گوجرانوالہ اتحاد، گوجرانوالہ ٹائٹنز، کشمیر فالکنز، ملتان ہیٹ، کے پی کے لیپرڈز، ماؤنٹین ایونجرز، گجرات بلز، مارخور سٹرائیکرز جبکہ گزلز کلبز میں اسلام آباد ٹائیگرز، سیالکوٹ شاہین، گوجرانوالہ ٹائٹنز، گوجرانوالہ اتحاد، کشمیر فالکنز، اسلام آباد جنون، مارخور سٹرائیکرز نے شرکت کی ۔ فائنل کی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے صدر انعام الحق، سینئر نائب صدر محمد نعمان، جنرل سیکرٹری مصباح انعام، نائب صدر نقاش جٹ، میاں محمد اکرام، حسن لطیف، ایونٹ منیجر داؤد گل اور دیگر عہدیدار تھے جنہوں جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کئے ۔