صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر

  • گوجرانوالہ
نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں ہونے والی نیشنل انٹر کلب انڈیپنڈنس بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ کا فائنل گوجرانوالہ اتحاد نے اسلام آباد کو شکست دے کر جیت لیا ، لاہور لائنز کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔

 پاکستان بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے زیرِ اہتمام ایونٹ میں بوائز ٹیموں میں اسلام آباد ٹائیگرز، لاہور لائنز، گوجرانوالہ اتحاد، گوجرانوالہ ٹائٹنز، کشمیر فالکنز، ملتان ہیٹ، کے پی کے لیپرڈز، ماؤنٹین ایونجرز، گجرات بلز، مارخور سٹرائیکرز جبکہ گزلز کلبز میں اسلام آباد ٹائیگرز، سیالکوٹ شاہین، گوجرانوالہ ٹائٹنز، گوجرانوالہ اتحاد، کشمیر فالکنز، اسلام آباد جنون، مارخور سٹرائیکرز نے شرکت کی ۔ فائنل کی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے صدر انعام الحق، سینئر نائب صدر محمد نعمان، جنرل سیکرٹری مصباح انعام، نائب صدر نقاش جٹ، میاں محمد اکرام، حسن لطیف، ایونٹ منیجر داؤد گل اور دیگر عہدیدار تھے جنہوں جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر