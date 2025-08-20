چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ٹیکس آفس پنڈی بھٹیاں کا دورہ
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ محترمہ یاسمین فاطمہ نے کمشنر ان لینڈ ریونیو زون ون نوید احمد اور کمشنر ان لینڈ ریونیو زون ٹو ماجد چودھری کے ہمراہ ٹیکس آفس پنڈی بھٹیاں کا دورہ کیا۔
اس موقع پر ٹیکس معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ غلام ساجد ان لینڈ ریونیو آفیسر حافظ آباد، سید ناصر علی شاہ ان لینڈ ریونیو آفیسر پنڈی بھٹیاں، مجاہد حسین شاہ اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو ودہولڈنگ یونٹ حافظ آباد، ثاقب نذیرتارڑ، انسپکٹر عمران خالد اور انسپکٹر نائلہ رفیق بھی اس موقع پر موجود تھے ۔چیف کمشنر یاسمین فاطمہ نے دیگر افسر وں کے ہمراہ یادگار کے طور پر چیڑ کا پودا بھی لگایا۔