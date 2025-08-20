سیالکوٹ:خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) مون سون بارشوں کے پیشِ نظر اہم اقدام، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔
اربن فلڈنگ سے بچاؤ کیلئے میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹیوں اور واسا کو ہمہ وقت مستعد رہنے کی ہدایت کی ۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ اور حفاظتی بندوں/پشتوں کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی ہے ۔ خطرناک عمارتوں کو فوری طور پر خالی کرانے کی ہدایات جاری کیں۔ اجلاس میں تمام سرکاری محکموں کے حکام کی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کا کہنا تھاکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ، تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مکمل تیار رہیں۔