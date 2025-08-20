صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
کمشنر کا ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کیساتھ خانکی بیراج کا دورہ

وزیرآباد،علی پور چٹھہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،تحصیل رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور گجرات،سیالکوٹ، منڈی بہائوالدین، حافظ آباد کے ڈپٹی کمشنرز کے ہمراہ خانکی بیراج دریائے چناب کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گجرات، اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر زرکون بھی موجود تھے ۔کمشنر کو دریائے چناب میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال پر ایکسین خانکی بیراج عدیل انجم نے بریفنگ دی اور بتایا کہ صورتحال اس وقت نارمل ہے تاہم ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے ۔ دورہ کے موقع پر انہوں نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے درکار وسائل اور انتظامات کا جائزہ لیا ۔ ڈپٹی کمشنر نے مون سون بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مزید متحرک رہ کر کام کرنے کے احکامات جاری کئے ۔کمشنر کو بتایا گیا کہ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 80 ہزار کیوسک چل رہا ہے جبکہ ہیڈمرالہ ،ہیڈ خانکی اور قادرآباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ بھی نارمل ہے ۔ اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے بتایا کہ اگرچہ دریا میں صورتحال نارمل ہے تاہم ریسکیو 1122، محکمہ صحت ، محکمہ انہار ودیگر محکمے متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مکمل الرٹ ہیں۔

 

