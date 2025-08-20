گوجرانوالہ ڈویژن و دیگر اضلاع کی 150لائبریریوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ تیار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن سمیت دیگر اضلاع کی150 لائبریریوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ تیار کرلیا گیا جس کیلئے پنجاب حکومت نے لائبریریوں میں کتابوں ،فرنیچر اور دیگر سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کیلئے۔۔۔
45کروڑ روپے مختص کر دئیے ، تمام اضلاع کی لائبریریوں کی تزئین وآرائش کیلئے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے افسر وں کو ہدایت جاری کردی ، سہولیات کی کمی اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث طلبا وطالبات اور عوام نے سرکاری لائبریریوں کی جانب رجحان کم کردیا تھا، گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع سمیت صوبہ کی دیگر 150لائبریریوں کی خستہ حال رپورٹ پر پنجاب حکومت نے تشویش کا اظہار کیا جہاں کتابوں ،فرنیچر ،پینے کے صاف پانی ،ملازمین کی کمی اور دیگر سہولیات کے فقدان کے باعث طلبا وطالبات اور عوام نے دلچسپی لینا چھوڑ دی جس کے باعث سرکاری لائبریریاں ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ سینکڑوں ملازمین بنیادی تنخواہوں سے بھی محروم تھے ، 45کروڑ روپے کی لاگت سے سرکاری لائبریریوں میں سہولیات کی کمی کو دور کیا جائے گا ۔