موترہ :مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا
موترہ(نامہ نگار)مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا ۔موضع بمبانوالہ کی آسیہ بی بی کے بیٹے کو یوسف اور ایک نامعلوم کار پر اغوا کرکے لے گئے ،ملزم بچے کو نندی پور نہر پر ایک مکان کے پاس لے گئے جہاں سے وہ فرارہوکرگھر پہنچ گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
