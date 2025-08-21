صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موترہ :مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا

  • گوجرانوالہ
موترہ :مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا

موترہ(نامہ نگار)مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا ۔موضع بمبانوالہ کی آسیہ بی بی کے بیٹے کو یوسف اور ایک نامعلوم کار پر اغوا کرکے لے گئے ،ملزم بچے کو نندی پور نہر پر ایک مکان کے پاس لے گئے جہاں سے وہ فرارہوکرگھر پہنچ گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

مغوی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرارہوکر گھر پہنچ گیا ۔موضع بمبانوالہ کی آسیہ بی بی کے بیٹے کو یوسف اور ایک نامعلوم کار پر اغوا کرکے لے گئے ،ملزم بچے کو نندی پور نہر پر ایک مکان کے پاس لے گئے جہاں سے وہ فرارہوکرگھر پہنچ گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر:گرمی میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ

جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

‘‘ستھرا پنجاب مہم’’ ،اے سی شازیہ رحمان کا مختلف وارڈز کا اچانک دورہ

سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آ گئی

آزادی کی کی قدر فلسطینیوں سے پو چھو:آزاد علی تبسم ،بڑی قربانیوں سے ملی:رانا شعیب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن