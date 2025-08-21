صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام گوجرانوالہ میں شجرکاری مہم کا آغاز

  • گوجرانوالہ
منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام گوجرانوالہ میں شجرکاری مہم کا آغاز

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام گوجرانوالہ میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ،بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہرالقادری کی ہدایت پر ملک بھر کے ہر ضلع میں مختلف اقسام کے ایک لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔۔۔

منہاج یوتھ لیگ کا ہر فرد شجرکاری مہم میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے گا،ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل سلطان،ملک عرفان اقبال تھہیم مرکزی نائب صدر منہاج یوتھ لیگ،محسن شبیر چودھری صدر منہاج یوتھ لیگ سنٹرل پنجاب،ڈاکٹر منیر ہاشمی ڈویژنل صدر و دیگر نے شجرکاری مہم کے آغاز پر گفتگو کے دوران کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیاری نہ ہونے کاالزام سیاسی پوائنٹ اسکورنگ،وزیربلدیات

نالوں کی صفائی کے نام پر دھوکا دیاگیا،منعم ظفر

قوم کو پتا ہونا چاہیے ملک کادفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،گورنر

بارش نہیں کے الیکٹرک کاانفرااسٹرکچرمسئلہ قرار

ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

واٹرکارپوریشن کے نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن