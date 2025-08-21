منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام گوجرانوالہ میں شجرکاری مہم کا آغاز
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام گوجرانوالہ میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ،بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہرالقادری کی ہدایت پر ملک بھر کے ہر ضلع میں مختلف اقسام کے ایک لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔۔۔
منہاج یوتھ لیگ کا ہر فرد شجرکاری مہم میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے گا،ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل سلطان،ملک عرفان اقبال تھہیم مرکزی نائب صدر منہاج یوتھ لیگ،محسن شبیر چودھری صدر منہاج یوتھ لیگ سنٹرل پنجاب،ڈاکٹر منیر ہاشمی ڈویژنل صدر و دیگر نے شجرکاری مہم کے آغاز پر گفتگو کے دوران کیا ۔