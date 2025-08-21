صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسو بنگلہ میں سبزی و پھل منڈی اور غلہ منڈی کی تعمیر کا آغاز

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسال نے واسو بنگلہ کے مقام پر نئی سبزی و پھل منڈی اور غلہ منڈی کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔

 ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پامرا سے منظوری کے بعد 5 ایکڑ زمین پر سبزی و پھل منڈی اور غلہ منڈی تعمیر کی جائے گی جس میں تقریباً 100 دکانیں تعمیر کی جائیں گی۔ ہر دکان 2 مرلہ پر مشتمل ہو گی اور فی دکان کی قیمت تقریبا 74 لاکھ 80 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ، خریدار دکان خود تعمیر کرے گا جبکہ ضلع انتظامیہ منڈی میں بینک ، مسجد، پانی، بجلی، سیوریج، روڈ، پلیٹ فارم، واٹر سپلائی، شیڈز، واش رومز، کنڈا اور منڈی کی چار دیواری تعمیر کرے گی ، 8 دکانوں کی نیلامی ہو چکی اور آج ضلع کونسل ہال میں دکانوں کی نیلامی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ کمشنر اور ناصر بوسال کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں تمام پرائیویٹ سبزی و پھل منڈیاں ختم کر دی ہیں۔ مانگٹ میں پرائیویٹ سبزی منڈی کے قیام کی افواہیں من گھڑت ہیں۔ 

 

