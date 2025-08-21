گوجرانوالہ چیمبر اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر اور برازیل کی مارکیٹ کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ۔چیف کمشنر ایف بی آر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کی زیرِ نگرانی گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں پاکستان اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔اجلاس میں ڈاکٹر بابر چوہان (تجارتی و صنعتی قونصلر ساؤ پالو)، راؤل ابیرو (تجارتی ترقیاتی افسر پاکستانی سفارت خانہ برازیل)، ریکارڈو کیوری (انٹرنیشنل چیمبرز آف کامرس کوآرڈینیٹر)، صدر چیمبر رانا محمد صدیق خاں، سابق صدور عاصم انیس، میاں عمر سلیم, سمیع اللہ نعیم، ایگزیکٹو ممبران اور دیگر صنعتکار شریک ہوئے ۔