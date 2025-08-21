صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ چیمبر اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ چیمبر اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر اور برازیل کی مارکیٹ کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ۔چیف کمشنر ایف بی آر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ کی زیرِ نگرانی گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

جس میں پاکستان اور برازیل کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔اجلاس میں ڈاکٹر بابر چوہان (تجارتی و صنعتی قونصلر ساؤ پالو)، راؤل ابیرو (تجارتی ترقیاتی افسر پاکستانی سفارت خانہ برازیل)، ریکارڈو کیوری (انٹرنیشنل چیمبرز آف کامرس کوآرڈینیٹر)، صدر چیمبر رانا محمد صدیق خاں، سابق صدور عاصم انیس، میاں عمر سلیم, سمیع اللہ نعیم، ایگزیکٹو ممبران اور دیگر صنعتکار شریک ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر:گرمی میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ

جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

‘‘ستھرا پنجاب مہم’’ ،اے سی شازیہ رحمان کا مختلف وارڈز کا اچانک دورہ

سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آ گئی

آزادی کی کی قدر فلسطینیوں سے پو چھو:آزاد علی تبسم ،بڑی قربانیوں سے ملی:رانا شعیب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن