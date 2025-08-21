جی ڈی اے کی گورننگ باڈی نہ ہونے سے انتظامی امور متاثر
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کی عدم تشکیل کے سبب انتظامی امورمتاثر،رواں مالی سال کا ایک ارب30 کروڑ روپے کا بجٹ دوماہ گزرنے کے باوجود منظور نہ ہوسکا۔۔۔
جی ڈی اے کے انتظامی اور مالی امور متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ۔ پنجاب حکومت نے جی ڈی اے کے مالی ،انتظامی امورکی نگرانی کیلئے گورننگ باڈی کی تشکیل کیلئے گزشتہ سال بھی غورو فکر کیا تھالیکن مقامی ارکان اسمبلی اورسیاسی شخصیات کے اندرونی اختلافات کے باعث گورننگ باڈی کی تشکیل نہ دی جاسکی، اس دوران پنجاب حکومت نے واسا کوجی ڈی اے سے الگ کرکے علیحدہ خودمختار اتھارٹی قرار دے دیا جس کے باعث واسا اورجی ڈی اے کے بجٹ اورگورننگ باڈی کیلئے الگ الگ تیاری کی گئی تاہم رواں مالی سال کا آغاز تو ہوچکا لیکن جی ڈی اے کی گورننگ باڈی کے چیئرمین اورممبران کی تقرری نہ ہوسکی جس کے باعث جی ڈی اے کے ایک ارب30کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری بھی التوا کا شکار ہے ۔ جی ڈی اے افسر وں کاکہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو بجٹ کی منظوری کیلئے آگاہ کیا گیا ہے جلد پنجاب حکومت کی ہدایت پرمتعلقہ اداروں اورانتظامی افسر وں کو عارضی طور پر گورننگ ممبر کے اختیار دے کر منظوری کاعمل مکمل کرایاجائے گا ۔