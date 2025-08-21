صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور بلنگ ،لائن لاسز پر قابو پانے کیلئے 47 ہزار میٹر تبدیل

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکونے اوور بلنگ کے خاتمہ اورلائن لاسز پر قابو پانے کیلئے مختلف اقسام کے 47 ہزار سے زائد میٹرز تبدیل کردئیے ،12 ہزار677 فیکٹریوں،ٹیوب ویل اور کمرشل مقامات پر جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل نئے اے ایم آرمیٹروں کی تنصیب کردی گئی۔۔۔

 گیپکو سول لائن ڈویژن کے ایکسین چودھری امتیاز علی کی زیر نگرانی شہر کے بڑے صنعتی ،تجارتی مقامات اور زرعی علاقوں میں انسپکشن کرکے پرانے اوربوسیدہ میٹروں کاریکارڈمرتب کیا گیا، اس کے علاوہ 7 سب ڈویژنوں کے 35ہزار سے زائد گھریلو صارفین کے پرانے میٹرز اتارکر ڈیجیٹل میٹروں کی تنصیب کی گئی، گوجرانوالہ سٹی کے بیشتر انڈسٹریل ایریاز ،زرعی علاقے گیپکو کی ڈویژن سول لائن میں شامل ہیں جہاں لائن لاسز اور اوور بلنگ کے خاتمہ کیلئے گیپکو اتھارٹی نے ایکسین سو ل لائن امتیاز علی کو خصوصی ٹاسک دیا جنہوں نے جی ٹی روڈ سب ڈویژن ،پیپلز کالونی ،چمن شاہ ،شیرانوالہ باغ ،سٹی سب ڈویژن ،تلونڈی موسیٰ خان اور سول لائن سب ڈویژن میں فیکٹریوں ،زرعی کنکشنز اور گھریلو صارفین کا ڈیٹا مرتب کرایا ۔ متعلقہ ایس ڈی اوز کی زیر نگرانی ایک ماہ کے اندر تمام کمرشل ،انڈسٹریز،زرعی اورگھریلو پرانے میٹروں کو تبدیل کرکے نئے آٹو میٹنگ میٹر ریڈنگ کے میٹروں کی تنصیب مکمل کرادی نئے ٹیکنالوجی کے میٹروں کی تنصیب سے اوور بلنگ ،اوور ریڈنگ کا خاتمہ ہوگا اورلائن لاسزپر قابو پانے میں مددملے گی ۔

 

