شاہراہوں پرگداگری کے خلاف جامعہ گجرات میں سیمینار
گجرات (نامہ نگار )یونیورسٹی آف گجرات کے شعبہ سوشیالوجی کے زیر اہتمام ایک سیمینار شاہراہوں پرگداگری کے خلاف موٹر وے پولیس کا مؤقف کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔
سیمینار کے مہمان مقرر نیشنل ہائی وے اینڈموٹر وے پولیس کے ماہر ڈاکٹر شمریز اقبال تھے ۔ ڈاکٹر شمریز اقبال نے کہا کہ گداگری کے خاتمہ کیلئے پیشہ وربھکاریوں کی حوصلہ شکنی لازم ہے ،بھکاریوں کے پیشہ ور گروہ جرائم نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہوئے ملک و معاشرہ کیلئے خطرہ ہیں ،یہ گروہ بچوں کے اغوا ، نشہ کی لعنت، چوری و ڈکیتی جیسے جرائم میں بھی ملوث ہیں۔