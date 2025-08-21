سیالکوٹ کے تاریخی قلعہ کے اطراف قبضہ کرنے والوں کیخلاف کارروا ئی کا حکم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ کے تاریخی قلعہ کے اطراف قبضہ کرنے والوں کیخلاف کارروا ئی کا حکم دیدیا گیا ۔ بازار کھٹیکاں کی جانب سے قلعہ کی ڈھلوان کی مٹی ختم کر کے مکانات کی تعمیر کی گئی۔۔۔
جبکہ زمین کھود کر بازار میں متعدد افراد نے دکانیں وسیع کر لیں ۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ امجد شہزاد نے سرکل آفیسر ملک ندیم منور کو حکم دیا کہ قلعہ کے اطراف قابض افراد سے ملکیتی ثبوت چیک کئے جائیں اور قلعہ کی مٹی کھود کر مکانات اور دکانیں تعمیر کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کئے جائیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے حکم دیا کہ قلعہ کی اطراف کو اصل شکل کو بحال کیا جائے اور ناجائز تعمیر کرنے میں ملوث سرکاری اہلکار و افسر وں کی رپورٹ بنا کر ارسال کی جائے ۔