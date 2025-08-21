علی پورچٹھہ:پٹرولنگ پولیس نے مقابلے کے بعد منشیات فروش کو گرفتار کر لیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )پٹرولنگ پولیس بچہ چٹھہ نے مقابلے کے بعد منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ۔جھٹانوالی کے قریب ناکے پر مشکوک موٹرسائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو اس نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔۔۔
اہلکاروں نے درختوں کی اوٹ لے کر جان بچائی اور تعاقب جاری رکھا، ملزم گلیوں میں گھس گیا اور گولیاں برساتا رہا تاہم میگزین تبدیل کرتے پولیس نے قابو کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت امانت علی سکنہ جھٹانوالی کے نام سے ہوئی ،بڑی مقدار میں افیون، چرس اور ناجائز پسٹل معہ گولیاں برآمد کر لی گئیں۔