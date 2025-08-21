صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈی ایس پی انچارج آئی بی حافظ آباد فضل عباس شیرازی سپرد خاک

حافظ آباد ،جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )انچارج ڈی ایس پی ، آئی بی ضلع حافظ آباد سید فضل عباس شیرازی آف ڈھکو شاہانہ کوآ بائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ۔

نماز جنازہ میں آئی بی کے اعلیٰ افسر وں نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی ملک آصف رضا ، ڈائریکٹر آئی بی گوجرانوالہ چودھری اسما عیل اور محکمہ کے دیگر افسر وں و اہلکاران نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا ئی اور سلامی پیش کی ۔ ختم قل کل دن2بجے امام بارگاہ ڈھکو شاہانہ میں ادا کیا جائے گا۔

 

