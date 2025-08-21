اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ معطل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہری کی شکایت پر ڈی پی او نے اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ کو معطل کر دیا ،ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ انسپکٹر احسان الٰہی کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور غلط مقدمہ درج کرنے کی شکایت موصول ہوئی تھی۔
