  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:پلاٹ میں جمع بارشی پانی سے نوجوان کی لاش برآ مد

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)رسول پور بھلیاں میں بارش کے پانی سے نوجوان کی لاش برآمد ہو ئی ۔

 تھانہ صدر کے متعلقہ علاقہ رسول پور بھلیاں کے نواحی علاقے میں پلاٹ سے نوجوان کی لاش برآمد ہونے پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ ایس ایچ او نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کئے ۔متوفی کی شناخت محمد انس سکنہ کالا ہراواں کے نام سے ہوئی لواحقین کے مطابق انس کا ذہنی توازن درست نہ تھا اور وہ اکثر مرگی کے دوروں میں مبتلا رہتا تھا۔ 

 

