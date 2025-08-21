صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نو شہرہ :ساڑھے 4من منشیات برآمدگی کیس ،2 ملزم گرفتار

نوشہرہ ورکاں،گوجرانوالہ (نمائندہ دنیا،کرائم رپورٹر )ساڑھے چار من منشیات برآمدگی کیس میں 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔

 گزشتہ روز مقامی پولیس کو نواحی گاؤں سیچ کے کھیتوں سے منشیات سے بھرے 5تھیلے ملے جن میں 153 کلو 600 گرام چرس اور 25 کلو 200 گرام افیون تھی، پولیس نے ملزموں سیف اﷲ سکنہ منگوکی اور عمار علی سکنہ ڈیرہ سندھانوالہ کو گرفتار کر لیا اور ان 2 پسٹل 30 بور بھی برآمد کر لئے ۔ دوران تفتیش ملزموں نے بتایا کہ ان کے فرار ہونے والے ساتھی سمیع اﷲ اور لالہ سکنہ پشاور جبکہ ایک ملزم خیبر پختون خوا، بلوچستان اور دیگر علاقوں سے منشیات لا کر پنجاب بھر میں سپلائی کرتے تھے ۔سی پی او رانا ایاز سلیم نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لئے کوشاں ہے تاکہ پاکستان کے مستقبل نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

