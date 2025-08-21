صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :موٹر وے پر کار سے آئس اور سمگل کپڑا برآمد ، 2 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں ،جلالپور بھٹیاں(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )موٹروے پولیس اور اینٹی نارکوٹکس کی پنڈی بھٹیاں کے قریب لاہور اسلام آباد موٹر وے پر کارروائی، 2 کلو آئس اور سمگل شدہ کپڑا برآمد کر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔

 ایم 2 موٹروے پر پنڈی بھٹیاں کے قریب مشکوک گاڑی LE-7342 کو روکا گیا ،ملزموں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پو لیس نے تعاقب کرکے کر کے کھیتوں سے گرفتار کرلیا اور کار کی تلاشی لینے پر 2کلو آئس اور 103 رول سمگل شدہ کپڑا برآمد کرلیا۔گرفتار ملزم شاکر خان اور سلیم خان کے پی نو شہرہ کے رہائشی ہیں ،ملزموں کو اے این ایف تھانہ جوہر ٹاؤن لاہور کے حوالے کر دیا گیا ۔

 

