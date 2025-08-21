صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمدنگرچٹھہ(نمائندہ دنیا )پٹرولنگ پولیس کیلاسکے نے شراب فروش رکشہ ڈرائیور سمیت 2 افراد 150 لٹر شراب برآمد کرکے گرفتارکرلیا، ملزموں میں رکشہ ڈرائیورعثمان ساکن لوہیانوالہ اور عمران مسیح ساکن کیلاسکے شامل ہیں ،احمد نگر پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

پٹرولنگ پولیس کیلاسکے نے شراب فروش رکشہ ڈرائیور سمیت 2 افراد 150 لٹر شراب برآمد کرکے گرفتارکرلیا، ملزموں میں رکشہ ڈرائیورعثمان ساکن لوہیانوالہ اور عمران مسیح ساکن کیلاسکے شامل ہیں ،احمد نگر پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

 

 

