گیپکو کے 5 سینئر افسر وں کی اگلے عہدوں پر ترقی، 2 کی اپ گریڈیشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو کے 5 سینئر افسر وں کو اگلے عہدوں پر ترقی جبکہ دیگر افسر وں کو اپ گریڈیشن دے دی گئی ۔

ترقی پانے والوں میں معظم فضل(چیف انجینئر سے جنرل منیجرٹیکنیکل)، میاں عرفان علی(منیجر کمرشل سے ڈی جی کمرشل)، فیصل نفیس یوسف(پراجیکٹ ڈائریکٹر سے چیف انجینئر)، محمدبوٹا گورائیہ(منیجرسے چیف انجینئر)اورچودھری اشرف علی(ایس ای سے چیف انجینئر)جبکہ اپ گریڈ ہونے والوں میں شہباز احمد سیکھو(ایس ای سے ایڈیشنل چیف انجینئر)اور غضنفر عباس(ایس ای سے ایڈیشنل چیف انجینئر)شامل ہیں۔

 

