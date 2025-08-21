صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقتدار نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں :بصیرت علی چشتی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈراین اے 66 بصیرت علی چشتی نے کہا ہے کہ الیکشن لڑنے کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے۔۔۔

 ملک میں ایسا نظام ہو جس میں امیر غریب کو یکساں حقوق حاصل ہوں اور ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب حضور نبی کریم ؐکا دین تخت پر ہوگا،ملک اسلامی اصولوں کے مطابق چلے گا تو عدل و انصاف ہوگا، ملک میں خوشحالی آئے گی ،سودی نظام کا خاتمہ ہوگا تو معاشی نظام بہتر ہوگا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بابا جاوید مہر،محمد اسلم،حافظ محمد جمیل چشتی کے ہمراہ الیکشن مہم کے دوران گفتگو کر تے ہوئے کیا ۔

 

Newsletter Roznama

