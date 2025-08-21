صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی کیلئے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی:خالد وسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا ) کنوینئر اتحاد گروپ خالد وسیم ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ قائداعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں آزاد ریاست نصیب ہوئی لیکن اب بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔۔۔

 جن کا سامنا کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے ملک کو درپیش مسائل بے روزگاری مہنگائی اور غربت کے خاتمے کیلئے نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے حصول میں صرف کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماڈل ٹائون سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مناسبت سے پروقار اور رنگا رنگ تقریب کے انعقاد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں سوسائٹی کے تمام ڈائریکٹر ز نے خصوصی شرکت کی ، یو م آ زادی کا کیک کاٹا گیا ۔ خالد وسیم ایڈووکیٹ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان اپنی سرگرمیوں کو تعلیم کے حصول کیلئے ممکن بنائیں خوشحالی کا واحد راستہ تعلیم و تربیت پر گرفت مضبوط کرنے کی بدولت ہی ممکن ہو سکتا ہے ۔ تقریب کے دوران شرکا نے وطن کی سالمیت استحکام اور خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم سب ملک کو مضبوط بنانے کیلئے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔

 

