سیالکوٹ:ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی غفلت ، کوڑے کے ڈھیر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب کا نعرہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیالکوٹ نے غفلت کے با عث ناکام بنا دیا ۔یونین کونسل شہاب پورہ، خادم علی روڈ، اسلامیہ کالج روڈ، ماڈل ٹاؤن، پکا گڑھا ، حاجی پورہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کا انتظام ناقص ہے۔۔۔
جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں۔لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور ہیں ،عملہ صفائی کئی کئی روزتک علاقہ میں نہیں آتا۔سرکاری سکول کے باہر بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ علاقے میں عرصہ دراز سے صفائی کا کوئی انتظام نظر نہیں آتا۔ کوڑا دان بھر چکے ہیں، بدبو سے ماحول آلودہ ہو چکا اور نالیوں کی حالت ابتر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیداروں اور سپروائزرز سے بازپرس ہونی چاہیے ، اگر کمپنی کے پاس ہیومن ریسورسز کی کمی ہے یا تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر مجرمانہ غفلت کا نوٹس لیا جائے ،اگر فوری اقدام نہ اٹھایا گیا تو احتجاج پر مجبور ہوں گے جسکی تمام تر ذمہ داری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور متعلقہ افسر وں پر عائد ہو گی۔