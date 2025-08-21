ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ ہیلتھ سنٹر ، چلڈرن پارک کا دورہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور وزیر آ باد نوید احمد کا علی پورچٹھہ کا دورہ۔ جناح لائبریری، رورل ہیلتھ سنٹر اور چلڈرن پارک کا معائنہ کیا ،شہر میں صفائی ستھرائی اور تجاوزات کے خاتمے کے احکامات دئیے ۔
اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد و علی پورچٹھہ عبدالقدیر زرکون اور چیف آفیسر ایم سی گلریز افضل بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹاؤن ہال اور جناح لائبریری کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا ،ڈپٹی کمشنر کو لائبریری کی تزئین و آرائش، دیکھ بھال، نئی کتابوں کے اضافے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ رورل ہیلتھ سنٹر میں انہوں نے طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، وارڈز، لیبر رومز اور واش رومز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینک منصوبے کے تحت آر ایچ سی علی پورچٹھہ کی تزئین و آرائش کے جاری کام کا بھی جائزہ لیا اور جلد تکمیل کے احکامات دئیے ۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن پارک کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے پارک کے لان، جھولے ، گھاس، پودوں اور فواروں کا معائنہ کیا اور دستیاب سہولیات کو بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر پودوں اور سبزہ زار کی فوری کانٹ چھانٹ اور صفائی کے احکامات بھی د ئیے گئے ۔ڈپٹی کمشنر کی آمد سے قبل شہر میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔