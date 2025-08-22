صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)موٹروے پولیس ایم11کا المدینہ اسلامک ہائرسیکنڈری سکول سمبل پور ڈسکہ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد ۔سیکٹر کمانڈر موٹروے عبدالرزاق نے طلبا اور اساتذہ کو قیمتی جانیں بچانے کیلئے ہیلمٹ ، بیک ویو مررز کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا ۔

