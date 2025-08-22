روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)موٹروے پولیس ایم11کا المدینہ اسلامک ہائرسیکنڈری سکول سمبل پور ڈسکہ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد ۔سیکٹر کمانڈر موٹروے عبدالرزاق نے طلبا اور اساتذہ کو قیمتی جانیں بچانے کیلئے ہیلمٹ ، بیک ویو مررز کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا ۔
موٹروے پولیس ایم11کا المدینہ اسلامک ہائرسیکنڈری سکول سمبل پور ڈسکہ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد ۔سیکٹر کمانڈر موٹروے عبدالرزاق نے طلبا اور اساتذہ کو قیمتی جانیں بچانے کیلئے ہیلمٹ ، بیک ویو مررز کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا ۔