صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات برآمدگی،ملزموں کی گرفتار ی پراہلکاروں کو سرٹیفکیٹ ،انعامات تقسیم

  • گوجرانوالہ
منشیات برآمدگی،ملزموں کی گرفتار ی پراہلکاروں کو سرٹیفکیٹ ،انعامات تقسیم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم نے تھانہ نوشہرہ ورکاں پولیس کو ساڑھے چار من منشیات کی برآمدگی اور ملزموں کو گرفتار کرنے پر۔۔۔

 ایس پی صدر شاہد نواز وڑائچ، ڈی ایس پی عمران بیگ اور انکی ٹیم سب انسپکٹر شعیب ، اے ایس آئیز ناہید خاں، غلام مرتضیٰ ورک، محرر مزمل ، کانسٹیبل علی حسنین اور ندیم کوتعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات دیئے ۔ سی پی او آفس گوجرانوالہ تقریب میں افسروں کی بہترین کارکردگی کو سراہا گیا سی پی او رانا ایاز سلیم نے خطاب میں کہا منشیات کے خلاف مؤثر کارروائیاں قابلِ تحسین ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ