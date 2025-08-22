منشیات برآمدگی،ملزموں کی گرفتار ی پراہلکاروں کو سرٹیفکیٹ ،انعامات تقسیم
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم نے تھانہ نوشہرہ ورکاں پولیس کو ساڑھے چار من منشیات کی برآمدگی اور ملزموں کو گرفتار کرنے پر۔۔۔
ایس پی صدر شاہد نواز وڑائچ، ڈی ایس پی عمران بیگ اور انکی ٹیم سب انسپکٹر شعیب ، اے ایس آئیز ناہید خاں، غلام مرتضیٰ ورک، محرر مزمل ، کانسٹیبل علی حسنین اور ندیم کوتعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات دیئے ۔ سی پی او آفس گوجرانوالہ تقریب میں افسروں کی بہترین کارکردگی کو سراہا گیا سی پی او رانا ایاز سلیم نے خطاب میں کہا منشیات کے خلاف مؤثر کارروائیاں قابلِ تحسین ہیں۔