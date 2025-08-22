سیالکوٹ کی واٹر سپلائی سکیمز 30دسمبر تک مکمل :میاں شکیل
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں تعمیر کیا جانے والا ڈسپوزل سٹیشن ناصر ٹاؤن 15اکتوبر سے کام شروع کر دے گا۔۔۔
جسکے بعد ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کپور والی اور واٹر سپلائی کی تمام سکیمز 30دسمبر تک مکمل کر کے سینی ٹیشن اور واٹر سپلائی کے تمام پراجیکٹ واسا سیالکوٹ کے سپرد کر دیئے جائینگے ۔یہ بات انہوں نے پسپ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی انسپکشنز کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس منعقدہ اجلاس سے خطاب میں کہی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر ، پروگرام ڈائریکٹر پسپ عمر جاوید، چیف انجینئر پسپ شیخ طاہر، ایم ڈی واسا ابوبکر عمران ودیگرشریک ہوئے ۔سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے واسا حکام کو ہدایت کی کہ نئی سیوریج لائنوں کو چالو کرنے سے قبل پرانے نالوں اور لائنوں کی ڈی سلٹنگ کی جائے تاکہ نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ نہ ہو ۔