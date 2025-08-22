صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ کی واٹر سپلائی سکیمز 30دسمبر تک مکمل :میاں شکیل

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ کی واٹر سپلائی سکیمز 30دسمبر تک مکمل :میاں شکیل

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں تعمیر کیا جانے والا ڈسپوزل سٹیشن ناصر ٹاؤن 15اکتوبر سے کام شروع کر دے گا۔۔۔

جسکے بعد ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کپور والی اور واٹر سپلائی کی تمام سکیمز 30دسمبر تک مکمل کر کے سینی ٹیشن اور واٹر سپلائی کے تمام پراجیکٹ واسا سیالکوٹ کے سپرد کر دیئے جائینگے ۔یہ بات انہوں نے پسپ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی انسپکشنز کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس منعقدہ اجلاس سے خطاب میں کہی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر ، پروگرام ڈائریکٹر پسپ عمر جاوید، چیف انجینئر پسپ شیخ طاہر، ایم ڈی واسا ابوبکر عمران ودیگرشریک ہوئے ۔سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے واسا حکام کو ہدایت کی کہ نئی سیوریج لائنوں کو چالو کرنے سے قبل پرانے نالوں اور لائنوں کی ڈی سلٹنگ کی جائے تاکہ نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ نہ ہو ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ