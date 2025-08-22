صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاچلڈرن ہسپتال کادورہ، شہرمیں صفائی کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈی سی کاچلڈرن ہسپتال کادورہ، شہرمیں صفائی کاجائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ ،ڈاکٹرز، سٹاف کی حاضری اور وارڈز میں مریضوں کی عیادت کی، لواحقین سے علاج معالجہ سہولیات بارے استفسار کیا۔

انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ مریضوں اور لواحقین سے اخلاق سے پیش آئیں۔ علاج معالجہ یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر و چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نوید احمد نے شمسی چوک انڈر پاس ،کوٹ اسحاق ، حافظ آباد روڈ ،علی پور چوک سے ملحقہ علاقوں کا دورہ، بغداد ٹائوں میں ناقص صفائی پر کنٹریکٹر، جی ڈبلیو ایم سی کے فیلڈ افسروں پر اظہار برہمی کیا، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو کنٹریکٹر کو جرمانہ کرنے اور جی ڈبلیو ایم سی کے غیر ذمہ دار افسروں، سپروائزری سٹاف کیخلاف کارروائی اورمذکورہ علاقوں میں صفائی، کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھوانے کا حکم دیااور کہاستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔ ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ نواب چوک کا دورہ کیا اورپٹرولیم قیمتیں، پیمانے چیک کئے ۔ علی پور چوک کا دورہ کرکے غیرقانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ ایجنسی کو سیل، اسسٹنٹ کمشنر صدر کو ریفلنگ کا سامان ضبط کرنے ، قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نوید نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر عوامی مسائل بھی سنے اور متعلقہ محکموں کو سائلین کی فوری داد رسی کے احکامات دیئے اور کہااسسٹنٹ کمشنرز، محکموں کے سربراہان سائلین کو بلاوجہ دفاتر چکر نہ لگوائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سید پور ماڈل ویلج میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن جاری : 210 کنال اراضی واگزار

بارشوں سے انفراسٹرکچر سخت متاثر ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر

ڈبلیو ڈبلیو ایف کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

’’پلانٹ فراٹرنٹی‘‘ مہم ہماری جانب سے تحفہ، ایتھوپین سفیر

انسدادِ ڈینگی کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں، ڈی سی راولپنڈی

وزیر صحت کا دورہ پی ایم ڈی سی، سوالات بینک کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ