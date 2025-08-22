ڈی سی کاچلڈرن ہسپتال کادورہ، شہرمیں صفائی کاجائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ ،ڈاکٹرز، سٹاف کی حاضری اور وارڈز میں مریضوں کی عیادت کی، لواحقین سے علاج معالجہ سہولیات بارے استفسار کیا۔
انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ مریضوں اور لواحقین سے اخلاق سے پیش آئیں۔ علاج معالجہ یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر و چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نوید احمد نے شمسی چوک انڈر پاس ،کوٹ اسحاق ، حافظ آباد روڈ ،علی پور چوک سے ملحقہ علاقوں کا دورہ، بغداد ٹائوں میں ناقص صفائی پر کنٹریکٹر، جی ڈبلیو ایم سی کے فیلڈ افسروں پر اظہار برہمی کیا، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو کنٹریکٹر کو جرمانہ کرنے اور جی ڈبلیو ایم سی کے غیر ذمہ دار افسروں، سپروائزری سٹاف کیخلاف کارروائی اورمذکورہ علاقوں میں صفائی، کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھوانے کا حکم دیااور کہاستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔ ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ نواب چوک کا دورہ کیا اورپٹرولیم قیمتیں، پیمانے چیک کئے ۔ علی پور چوک کا دورہ کرکے غیرقانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ ایجنسی کو سیل، اسسٹنٹ کمشنر صدر کو ریفلنگ کا سامان ضبط کرنے ، قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نوید نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر عوامی مسائل بھی سنے اور متعلقہ محکموں کو سائلین کی فوری داد رسی کے احکامات دیئے اور کہااسسٹنٹ کمشنرز، محکموں کے سربراہان سائلین کو بلاوجہ دفاتر چکر نہ لگوائیں ۔