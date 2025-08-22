صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محنت کش کی بیٹی اور دولڑکے اغواکرلئے گئے

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نمائندہ دنیا)محنت کش کی بیٹی اور دولڑکے اغواکرلئے گئے ۔منڈی بہائوالدین کا رہائشی حبیب فیملی کے ہمراہ بھٹہ خشت عاقب مشتاق چیمہ ٹھٹھہ داد پر محنت مزدوری کررہاہے کہ۔۔۔

 اسکی 15سالہ بیٹی( ش)کو رات بارہ بجے بلال عرف بالی ،خادم کار میں زبر دستی بٹھا کر لے گئے ۔محلہ چراغ پورہ کے رہائشی سبطین کا 14سالہ بھائی اور 15سالہ کزن گھر سے تین بجے کے قریب کپڑے لینے گئے جو تاحال واپس نہ آئے ، شبہ ہے کہ انکو نامعلوم شخص اغوا کرکے لے گیا ہے ۔ کینٹ پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

 

