پریس کلب ڈسکہ کااجلاس مشاورت سے آئین فائنل

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)پریس کلب ڈسکہ رجسٹرڈ کے عہدیداران و ایگزیکٹو ممبران کا اجلاس چیئرمین پریس کلب ڈسکہ رجسٹرڈ افضل منشا کی زیر قیادت ہوا ۔

وائس چیئرمین عدنان ناصر مغل سمیت دیگر عہدیداران و ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی اجلاس میں پریس کلب کے آئین کو تمام شرکاکی مشاورت سے فائنل کیاگیا اجلاس میں چیئرمین اور کابینہ کیخلاف بازیبا الفاظ اور جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کرنیوالے صحافیوں کیخلاف انفارمیشن سیکرٹری نے مذمتی قرارداد پیش کی جس کو عہدیداران سمیت تمام ممبران نے کثر ت رائے سے منظور کیا اور پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جو صحافت کی ساکھ کو نقصان پہچانے اور پریس کلب کی عزت کو مجروح کرنے والے بلیک میلر صحافیوں کے خلاف بھر پور ایکشن لے گی۔

 

