  • گوجرانوالہ
وزیر آباد کے راجہ عیسیٰ نے بارٹ ایٹ لا کی ڈگری بھی حاصل کر لی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)برطانیہ کی یونیور سٹی سے پاکستانی طالبعلم 24سالہ راجہ عیسیٰ اللہ خان نے ایل ایل بی،ایل ایل ایم کے بعد نمایاں پوزیشن میں بارٹ ایٹ لا کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔

راجہ عیسیٰ کا تعلق وزیر آباد سے ہے اور معروف سیاسی وسماجی شخصیت راجہ اشتیاق اللہ خان کے صاحبزادے ہیں اور یونیورسٹی آف ہڈز فیلڈ میں زیر تعلیم ہیں ۔راجہ عیسیٰ نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کا نام روشن کیا ،دنیا بھر میں موجود پاکستانی طلبہ اپنے ملک کے سفیر ہیں،محنت کریں تو کامیابی آپکے قدم ضرور چومے گی۔ راجہ عیسیٰ کو بارٹ ایٹ لا کرنے پرافتخار بٹ،صابر بٹ،سیف اللہ بٹ،ناصر محمود ، اشرف نثار، اکبر بٹ،ڈاکٹر رضا سلطان ودیگر سیاسی وسماجی شخصیات نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیاہے ۔ 

 

