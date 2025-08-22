صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ (ن) کے راہنماؤں حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے ، مظہر قیوم ناہرا سابق چیئرمین ضلع کونسل گوجرانوالہ، اظہر قیوم ناہرا رکن قومی اسمبلی اور اسد قیوم ناہرا کی والدہ کی پہلی برسی کے موقع پر۔۔۔

ناہرا ہاؤس میں ایصالِ ثواب کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ۔علاقہ بھر کے معززین، سیاسی و سماجی شخصیات، علماء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی مختار نعیمی، پیر سید ثقلین حیدر بخاری اور مولانا مفتی افتخار د شاکر نے فکرِ آخرت، عظمتِ والدین اور احساسِ ہمدردی جیسے اہم موضوعات پر مدلل خطاب کیا۔ علما نے مرحومہ کے ایصالِ ثواب کیلئے دعائے مغفرت کی۔

 

