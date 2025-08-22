گجرات کی انڈسٹریز کے مسائل حل کیلئے کاوشیں جاری :فہد رفیق
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس کا گیاہواں ایگزیکٹو باڈی اجلاس فہد رفیق نائب صدر کی زیر صدارت ہوا۔
ناصر محمود گروپ لیڈر، احمد حسن مٹو، عمران عباس،ہارون ہمایوں، دلاور سعید، عبدالرحمن، نعمان احمد، علی شان جمشید، ولید عارف، قیصر لطیف، اکرام بٹ،غلام مصطفی، راجہ انیس، ارشد جاوید، عثمان ڈار، راجہ آصف ، عباس بٹ، عاکف سعید، مرزا اویس عرفان اور سلمان بٹ ایگزیکٹو ممبران، عامر نعمان، ثوبان ظہیر بٹ، وحید الدین سابق صدور نے شرکت کی۔فہد رفیق نے کہا گجرات کی انڈسٹریز کے مسائل حل کیلئے کاوشیں جاری ہیں،گجرات چیمبر میں پنجاب کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کولیکشن سنٹر کا افتتاح کردیا گیا ہے جوون ونڈو سہولت سنٹر کی سروسز میں اہم اضا فہ ہے ۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نو رالعین قریشی سے میٹنگ میں گجرات کے انفراسٹرکچر، سیوریج، صفائی اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔فین، فرنیچر، پاٹری اور دیگر انڈسٹریل سیکٹرز کو آڈٹ نوٹس ملنے پر ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی حسن بٹ سے میٹنگ میں ہم نے کہا ہمیں انڈسٹری کی لسٹ فراہم کریں جنکے واجبات باقی ہیں ہم ان سے رابطہ کرینگے ،کوئی بھی ایکشن سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جائے ۔زوار ڈینٹل کلینک کیساتھ 15 فیصد ڈسکاؤنٹ کامعاہدہ کیاگیا ۔