4لڑکیوں اور رکشہ ڈرائیور کو اغواکرلیاگیا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک،سمبڑیال‘ کامونکے (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر‘ تحصیل رپورٹر ) 4لڑکیوں اور رکشہ ڈرائیور کو اغواکرلیاگیا۔

تھانہ اروپ کے علاقے کوٹ اسحاق کے گلہ قبرستان والا کے رہائشی محنت کش افضل کے گھر منظور بی بی نے ساتھیوں لقمان اور جاوید کے ہمراہ دھاوا بول کر اسکی اٹھارہ سالہ بیٹی (م) کو اغوا کر لیا تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹ شیرا کے رہائشی 25 سالہ رکشہ ڈرائیور کو نامعلوم افراد نے رکشہ سمیت اغوا کر لیا ۔تھانہ سمبڑیال کے موضع حدوکے کے رہائشی ندیم کی18 سالہ بیٹی زینب ندیم جو گھر سے سہیلی کے پاس موضع جیٹھی کے گئی ،واپس نہیں آئی ، اہل خانہ کے مطابق انکی لڑکی کو اغوا کرلیا گیا ہے ۔پولیس نے مقدمات درج کر لیے ۔ٹبہ محمد نگر کی (ن)کو پچانوے ہزار روپے‘طلائی زیورات سمیت گھر سے ملزم شانی، بھولا،شمائلہ زبردستی کیری ڈبہ میں لے گئے جبکہ دولت پورہ میں سکول جاتی پندرہ سالہ لڑکی کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔ 

 

