صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلیانہ:ٹھیکیدار سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر غائب

  • گوجرانوالہ
گلیانہ:ٹھیکیدار سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر غائب

گلیانہ (نامہ نگار )ٹھیکیدار گلیانہ تا چوک پاکستان گوٹریالہ سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر غائب ہوگیا۔ این ایچ اے حکام اور ٹھیکیدار لمبی تان کر سو گئے ۔

گلیانہ تا گوٹریالہ چوک سڑک کی تعمیر جو حال ہی میں 8ماہ کام بند رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو ٹھیکیدار چند مقامات پر کنکریٹ کر کے پھر سے منظر عام سے غائب ہو گیا۔مختلف جگہوں سے سڑک کو اکھاڑ کر پتھر ڈال رکھے ہیں جو گاڑیوں کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ملکہ تا گلیانہ چوک سڑک اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔ٹھیکیدار کو جب بھی موقف کیلئے کال کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جلد کام شروع ہو جائیگا ۔ دوسری علاقہ مکین مکمل طور پر سیخ پا ہیں کہ اگر حکومت وقت پراجیکٹ شروع کروا کر اسکو پائیہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی تو اسکو شروع کیوں کیا جاتا ہے ۔ این ایچ اے حکام فوری نوٹس لیتے ہوئے ہماری پریشانی کا خاتمہ کریں اور اس پراجیکٹ کو اپنی نگرانی میں جلد مکمل کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ