گلیانہ:ٹھیکیدار سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر غائب
گلیانہ (نامہ نگار )ٹھیکیدار گلیانہ تا چوک پاکستان گوٹریالہ سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر غائب ہوگیا۔ این ایچ اے حکام اور ٹھیکیدار لمبی تان کر سو گئے ۔
گلیانہ تا گوٹریالہ چوک سڑک کی تعمیر جو حال ہی میں 8ماہ کام بند رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو ٹھیکیدار چند مقامات پر کنکریٹ کر کے پھر سے منظر عام سے غائب ہو گیا۔مختلف جگہوں سے سڑک کو اکھاڑ کر پتھر ڈال رکھے ہیں جو گاڑیوں کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ملکہ تا گلیانہ چوک سڑک اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔ٹھیکیدار کو جب بھی موقف کیلئے کال کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جلد کام شروع ہو جائیگا ۔ دوسری علاقہ مکین مکمل طور پر سیخ پا ہیں کہ اگر حکومت وقت پراجیکٹ شروع کروا کر اسکو پائیہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی تو اسکو شروع کیوں کیا جاتا ہے ۔ این ایچ اے حکام فوری نوٹس لیتے ہوئے ہماری پریشانی کا خاتمہ کریں اور اس پراجیکٹ کو اپنی نگرانی میں جلد مکمل کریں۔