پرانا تولیکی روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا، زندگی اجیرن

  • گوجرانوالہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر )پرانا تولیکی روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا ، شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ۔تفصیلات کے مطابق پرانا تولیکی روڈ ڈیرہ افضل کے قریب کے علاقے میں سیوریج کے پائپ گزشتہ کئی ماہ سے بند ہیں۔۔۔

جسکے باعث گلیاں گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارشوں کے ساتھ ملنے والا سیوریج کا پانی نا صرف بدبو اور تعفن پھیلا رہا ہے بلکہ مکینوں کی روزمرہ زندگی کو بھی شدید متاثر کر چکا ہے ۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ بار بار شکایات کے باوجود نہ واپڈا، نہ ٹی ایم اے اور نہ ہی کسی ذمہ دار افسر نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا۔ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے مگر حکام خوابِ غفلت میں ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ اور اے سی کامونکے سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر سیوریج سسٹم درست کیا جائے ۔

 

