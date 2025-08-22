صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف گجرات کی سنڈیکیٹ میٹنگ میں اہم فیصلے

  • گوجرانوالہ
گجرات‘گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف گجرات کی 51ویں سنڈیکیٹ میٹنگ ہوئی، کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن/چیئرمین تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے بطور رکن سنڈیکیٹ آن لائن زوم لنک کے ذریعے شرکت کی۔

اجلاس کی صدارت وائس چانسلر نے کی، تعلیمی، انتظامی و مالیاتی امور سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ۔ نوید حیدر نے تعلیمی ترقی، شفافیت اور بہترین گورننس کیلئے تجاویز پیش کیں اور جامعہ کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کو سراہا اورکہا اعلیٰ تعلیمی ادارے نئی نسل کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ، انہیں وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کیلئے مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے ۔ گورننس میں شفافیت، تحقیق کے فروغ اور میرٹ پر مبنی فیصلے ہی کسی بھی ادارے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔اجلاس میں دیگر سنڈیکیٹ ممبران نے شرکت کی۔رجسٹرار، خزانچی اور مختلف فیکلٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی۔

 

